Milan, quattro stelle per Conceicao, Di Marzio: “Gli avversari dovranno marcarli e…”

Milan con le quattro 'punte'? Di Marzio: "È una soluzione affascinante"

“Sarà interessante vedere se il Milan riproporrà questo assetto anche contro le grandi squadre: Leão a sinistra, Pulisic a destra, Joao Felix sulla trequarti dietro Gimenez. È una soluzione affascinante. Gli avversari dovranno trovare il modo di marcarli, e non sarà facile. Divertente per chi guarda, un po’ meno per i difensori”, ha commentato il giornalista.