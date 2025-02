Le probabili formazioni di Feyenoord-Milan, partita valida per l'andata dei playoff della Champions League 2024-25 | AC Milan News (Getty Images)

Nella serata di domani, mercoledì 12 febbraio, alle ore 21:00, lo stadio 'De Kuip' di Rotterdam sarà teatro del match tra il Feyenoord di Bosschaart e il Milan di Sérgio Conceicao, valido per l'andata dai Play-Off della Champions League 2024/2025. I rossoneri arrivano da due successi consecutivi contro la Roma in Coppa Italia e l'Empoli in campionato, dopo il pareggio con l'Inter e vogliono ipotecare gli ottavi di finale già a partire dalla sfida di Rotterdam. Ecco le probabili formazioni di Feyenoord-Milan. ECCO IL FEYENOORD>>>