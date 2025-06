Milan, Pulisic: “Ovunque vada c’è qualcuno che mi ama o mi odia perché dell’Inter”

Milano, capitale del Made in Italy, continua a celebrare tutti i suoi campioni. La Lega Serie A ha finalmente svelato una nuova puntata della sua serie dedicata alle eccellenze del campionato, e questa volta i riflettori sono tutti puntati sul numero 11 del Milan, Christian Pulisic . L'attaccante statunitense è il volto della nuova copertina e le sue dichiarazioni, rilasciate sui canali ufficiali della Serie A, offrono uno spaccato interessante sulla sua esperienza nel Bel Paese. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Ciò che mi piace delle persone qui è la loro passione, per il calcio: in questo Paese è davvero pazzesca, soprattutto a Milano. Molti amici vengono qui a trovarmi, a me fa piacere fargli vedere la mia casa. Ovunque vada c’è qualcuno che mi ama o mi odia perché è tifoso dell’Inter, quindi è una cosa piuttosto bella (ride, ndr)”