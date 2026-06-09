A pochi giorni dall'inizio del Mondiale casalingo, Christian Pulisic si è prestato a una lunga intervista ai microfoni di 'WWD'. L'attaccante del Milan arriva alla competizione senza la fascia da capitano, che gli è stata tolta da Pochettino in favore di Tim Ream , difensore dello Charlotte FC classe 1987. Nella prima amichevole di preparazione alla Coppa del Mondo, lo statunitense ha interrotto un digiuno che durava dallo scorso 28 dicembre: gol, assist e premio di MVP della partita nel match del 'Bank of America Stadium' contro il Senegal .

Milan, i numeri di Pulisic

Dopo un avvio di stagione stratosferico, caratterizzato da 8 gol e 2 assist nelle prime 17 giornate, Christian Pulisic ha smarrito la bussola. Nel 2026 ha chiuso a quota zero reti con la maglia rossonera: gli unici squilli degni di nota restano l'assist servito a Rabiot nel 3-2 rifilato al Torino e quello per Athekame nella vittoria per 2-1 al 'Marassi' contro il Genoa. Un calo difficile da comprendere, soprattutto per un giocatore che, da quando è arrivato al Milan nell'estate del 2023, ha sempre mantenuto un rendimento abbastanza lineare. Il bottino totale in Italia resta significativo: 42 gol e 27 assist in 134 partite.