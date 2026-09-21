Nonostante la sconfitta subita ieri mattina in casa contro la Roma, dalle parti del Milan Primavera si guarda il bicchiere mezzo pieno. Ai canali ufficiali del club rossonero, il tecnico del Diavolo Giovanni Renna ha voluto analizzare con lucidità il match, evidenziando i passi in avanti sul piano dell'atteggiamento e della personalità.

Milan Primavera, le parole di Giovanni Renna

«Di positivo mi porto a casa la prestazione, contro una delle squadre più accreditate per vincere il campionato. Il gol subito si poteva evitare, loro sono stati cinici, noi abbiamo creato e sprecato diverse occasioni."

I rossoneri hanno disputato una gara molto propositiva, pagando però a caro prezzo la maggior concretezza degli avversari, micidiali sottoposta a differenza dei rossoneri:

Nessun dramma dunque, ma una sola certezza: quella di non aver paura di nessuno, cercando di giocare con tutti senza problemi o paure

"Ce la siamo giocata a viso aperto, possiamo giocarcela con tutti».

Il match

Durante il corso del primo tempo non ci sono state molte azioni bellissime, ma entrambe le squadre hanno voluto dare un qualcosa in più dopo una fase di studio piuttosto lunga. I rossoneri hanno tenuto una buona manovra, soprattutto grazie alle sovrapposizioni di Tartaglia, ma non hanno cercato molto spesso il tiro, a differenza dei giallorossi.

Nel secondo tempo, invece, la squadra ospite si mette sotto subito, trovando due conclusioni molto pericolosi: la Roma, infatti, ha cercato di segnare, ma lo 0-2 è arrivato solamente al 62esimo minuto di gioco con Guaglione: dribbla la difesa e tira sotto la traversa.