Franco Baresi continua a vivere nella memoria e nei racconti dei suoi ex compagni di squadra. A ricordare lo storico capitano è stato Filippo Galli, che con il numero 6 ha condiviso lo spogliatoio per 13 lunghe stagioni tra il 1983 e il 1996.

Milan, Galli ricorda Baresi

Filippo Galli, Milan Club Valmadrera

Ospite al Milan Club Valmadrera (LC) per presentare il suo nuovo libro "Il mio calcio eretico", Galli ha usato queste parole per rendere omaggio alla memoria di Baresi:

“Era un leader silenzioso; bastava un suo sguardo, sia in campo che fuori. Sapeva riconoscere spazio e tempo nel gioco del calcio: sapeva farsi trovare nel posto giusto al momento giusto”.

“Bastava uno sguardo”. È con queste parole che lo ricordano tanti suoi vecchi compagni di squadra. Bastava uno sguardo per capire cosa fare, per far capire a tutti che era il momento di alzare l'asticella. Senza mai alzare la voce: dote rara dei leader silenziosi, che a Baresi è sempre stata riconosciuta e che oggi resta impresso nel ricordo eterno del popolo rossonero.

Sul suo Milan...

5 Serie A

3 Coppa dei Campioni/Champions League

4 Supercoppa Italiana

3 Supercoppa Uefa

2 Coppa Intercontinentale

“La nostra squadra aveva una cultura del lavoro unica; non è tanto il fatto che vincevamo, ma come vincevamo: il merito è di Sacchi e dell’idea di calcio che ha portato; è stato innovativo, era qualcosa che non ci si aspettava in Italia, e le altre squadre non avevano le contromisure per affrontarlo. Eravamo una squadra che lavorava all’unisono”.

ha giocato in uno deipiù vincenti di sempre, vincendo:

Secondo l'ex difensore rossonero, gran parte del merito andrebbe ad Arrigo Sacchi. Il tecnico ravennate, approdato al Milan nell'estate del 1987, ha rivoluzionato il calcio italiano e mondiale introducendo elementi come la difesa a zona, il pressing e il cosiddetto "calcio totale".