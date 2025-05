Continua l'ottima stagione del Milan Primavera. Dopo la roboante vittoria per 4-0 contro l'Udinese ha parlato il centrocampista Comotto

Continua l'ottima stagione del Milan Primavera. I giovani rossonero stanno lottando per un posto ai playoff con una rosa decisamente giovane per questa categoria. E' arrivato una vittoria fondamentale contro l'Udinese per 4-0 con un secondo tempo strabordante dei ragazzi di Guidi. Grande protagonista della partita è stato Comotto, autore di una grandissima e bellissima doppietta. Il centrocampista del Milan Primavera ha parlato nel post partita a 'Milan TV'. Ecco le sue parole.