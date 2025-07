«Dusan non è più un giovane e ha una certa esperienza: sono scelte personali, sicuramente non sono situazioni facili da vivere ma fanno parte del calcio. Vlahovic deve ritrovare serenità e gol, che ha sempre fatto. E ha bisogno di giocare. Lo stimo ed è un amico, perdere un anno non fa mai bene. Io so come si sta alla Juventus: dura trovare di meglio». Miralem Pjanic, ex centrocampista della Juventus, parla di Vlahovic, possibile obiettivo rossonero, e di Allegri, allenatore del Milan che lui ha avuto in bianconero. Ecco un estratto della sua lunga intervista per 'La Gazzetta dello Sport'.