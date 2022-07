Prima pagina Tuttosport: “Juventus, Pjanic e Vlahovic: rieccoli”

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, sabato 30 luglio 2022 . Diamo un’occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio , cercando di evidenziare le notizie sul Milan .

'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, parla di un clamoroso ritorno alla Juventus . I bianconeri, alla caccia di un centrocampista, stanno infatti ripensando a Miralem Pjanić , che il Barcellona lascerebbe partire volentieri. Testa a testa con il più costoso Leandro Paredes ( PSG ). Intanto torna, ma in campo, anche Dušan Vlahović , atteso questa notte dall'esame amichevole contro il Real Madrid .

Si parla, quindi, del serio tentativo di calciomercato del Torino per acquistare il difensore olandese Per Schuurs dall'Ajax, del colpo del Milan, che ha messo finalmente le mani su Charles De Ketelaere (domani a Milano per le visite) e dell'inizio ufficiale della stagione in Inghilterra. Oggi pomeriggio, infatti, il Community Shield tra Liverpool e Manchester City inaugura l'annata 2022-2023. Ecco la prima pagina di oggi (clicca per ingrandire).