Quotidiani sportivi, le prime pagine tra LuLa, Raspadori e Pjanic

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando degli intoccabili Romelu Lukaku e Lautaro Martínez: i due attaccanti saranno gli unici elementi della nuova Inter di Simone Inzaghi a fare meno turnover possibile. Intanto il vicepresidente Javier Zanetti ha vinto, in Argentina, il campionato master con il suo Talleres. Affare fatto, finalmente, tra Bruges e Milan per l'arrivo di Charles De Ketelaere in rossonero: visite e firma in questi giorni, sarà con Stefano Pioli a Milanello da martedì. La Roma è arrivata a Gerusalemme e si prepara a sfidare in amichevole il Tottenham di Antonio Conte: si prevede una staffetta tra Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo. La Juventus, invece, è attesa stanotte all'esame Real Madrid negli U.S.A., con Dušan Vlahović pronto a tornare in campo. Storie di calciomercato: Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa che non segna da ottobre 2021, si trasferisce all'Ajax!