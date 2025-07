Milan, Ordine: “Allegri e la trovata con Leao. Ecco cosa vuole dimostrare”

Franco Ordine, giornalista, parla di Liverpool-Milan e di Allegri. La mossa Leao e non solo. Ecco un estratto del suo pezzo per il Corriere

"Max Allegri è stato definito, nella più… gentile delle espressioni, “il bollito di Livorno” per via del secondo ciclo juventino chiuso con una sceneggiata e una modesta coppa Italia". Franco Ordine, giornalista, parla di Liverpool-Milan e di Allegri. La mossa Leao e non solo. Ecco un estratto del suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "L’esperienza del calcio italiano e in particolare quella vincente del Milan dimostra invece come sia possibile inseguire e centrare il successo attraverso strade diverse".