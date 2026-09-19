Intervenuto ai microfoni di TMW, il professor Perugia ha voluto parlare del Milan di Amorim
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Il pareggio dell'Olimpico contro la Lazio continua a far discutere in casa Milan. Intervenuto microfoni di TMW radio, il professor Dario Perugia avuto analizzare da vicino al momento vissuto dalla squadra rossonera, soffermandosi anche sulle scelte di formazione e sulle dinamiche tattiche legate alla rosa.
Milan, le parole di PerugiaSecondo Perugia, la prestazione dell'Olimpico ha offerto delle indicazioni alquanto contrastanti: se da un lato il secondo tempo ha tracciato la strada per quella che sarà la formazione del futuro, dall'altro non sono mancati degli errori nell'approccio iniziale. L'impiego all'inizio di Estupinan e Loftus-Cheek non ha portato le risposte sperate. Al tecnico portoghese va comunque riconosciuta la grande abilità nella gestione delle sostituzioni.
"Il secondo tempo ha dimostrato quali saranno le scelte per il futuro, con l'inserimento di altri elementi. Contro la Lazio secondo me ha sbagliato nell'approcciare la gara con due giocatori che però ormai conosce. Estupinan del resto era già stato ceduto al Benfica, con la cessione che però è stata bloccata, e Loftus Cheek non ha dato risposte. Al tecnico però va dato il merito di aver saputo dosare l'ingresso dei giocatori.
Il nodo centrale però riguarda ancora il profilo di Modric. Per la sua immensa qualità il croato rimane un elemento importante, ma le sue caratteristiche atletiche potrebbero scontrarsi con quelli che sono i ritmi imposti dall'allenatore:
Detto ciò, Modric può essere un problema per il gioco del portoghese. Andava bene per Allegri, ma non può correre per novanta minuti"
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