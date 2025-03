Milan, Perinetti: “Paratici, Tare, vi dico la mia. Bisogna capire…”

Su Tare — "Igli è autoritario nella gestione della squadra. È un dirigente molto presente e con un forte impatto nello spogliatoio. È uno che si fa rispettare da giocatori e allenatori. In un club come il Milan che ha avuto diversi scossoni e sembra necessiti di disciplina potrebbe avere il carattere giusto per sistemare le cose..."

Su D'Amico — "Lo conosco meno; perché non abbiamo mai avuto occasione di confrontarci in delle trattative, ma lo stimo. D’Amico è un dirigente discreto e poco appariscente... Vanta relazioni importanti sul mercato come quella con Busardò, che è uno dei suoi sponsor ed è tra gli intermediari più influenti in circolazionei".

Su chi sarebbe l'ideale — "Sono ottimi profili, ma bisogna capire cosa vuole il Milan e cosa ci si aspetta dalla figura del ds. Mi spiego meglio: vogliono uno che che guida la squadra e partecipa alle dinamiche dello spogliatoio o cercano solo chi si occupa delle trattative? Paratici ha un profilo più internazionale dopo gli anni tra Tottenham e Juve e sa costruire squadre vincenti come accaduto a Torino. D'Amico è molto bravo, ma ha lavorato sempre bene in provincia: c'è da capire come gestirebbe le pressioni di Milano...".