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“Perché non vanno su di lui?”: il Milan cerca un allenatore e Pardo consiglia la svolta Conte

'Perché non vanno su di lui?': il Milan cerca un allenatore e Pardo consiglia la svolta Conte
Pierluigi Pardo analizza la panchina del Milan a Radio 24 e suggerisce Antonio Conte. Ecco perché per Gerry Cardinale la pista resta in salita
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Continua la ricerca del nuovo allenatore del Milan (qui tutte le notizie): i rossoneri, al momento, sembrano divisi tra la corrente Glasner e quella che porta a Pochettino. Molti tifosi (e non solo), dopo l'esonero di Massimiliano Allegri hanno chiesto al club di prendere Antonio Conte, che si è liberato dal suo contratto con il Napoli ed è libero di firmare con chi vuole. Non è da escludere per certo, ma ad oggi sembra una pista molto complessa. Ospite della trasmissione Tutti Convocati, in onda dal lunedì al venerdì su Radio 24, il giornalista e telecronista Pierluigi Pardo ha parlato proprio di Antonio Conte. Ecco l'estratto.

Milan, Pardo consiglia Antonio Conte

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"Forse prendere Antonio Conte e dargli un budget importante è la soluzione meno rischiosa. Perché non vanno su Conte? Non è il mio preferito in assoluto ma è un allenatore che quando c’è da risolvere un casino in maniera pesante, interviene".

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PM: suggestione difficile

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La suggestione di Pardo è sensata: prendere Antonio Conte sarebbe senza dubbio la scelta meno rischiosa per il Milan, questo dal punto di vista meramente calcistico. L'ex Napoli conosce a menadito il campionato italiano, sa vincere e sa rivoluzionare una squadra in pochissimo tempo. Tutte caratteristiche che servirebbero in questo momento al Milan. I rossoneri sono immersi nel caos da quando è finita la stagione e mancano punti di riferimento in società e in panchina. Conte sarebbe un trascinatore da ogni punto di vista, ma non sembra al momento l'ideale per Cardinale e RedBird. Conte è un allenatore che vuole sempre vincere e per farlo serve un mercato estivo importante e molto esoso. Scenario difficile da ipotizzare per il Milan senza Champions League.

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