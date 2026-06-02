PM: suggestione difficile

La suggestione di Pardo è sensata: prendere Antonio Conte sarebbe senza dubbio la scelta meno rischiosa per il Milan, questo dal punto di vista meramente calcistico. L'ex Napoli conosce a menadito il campionato italiano, sa vincere e sa rivoluzionare una squadra in pochissimo tempo. Tutte caratteristiche che servirebbero in questo momento al Milan. I rossoneri sono immersi nel caos da quando è finita la stagione e mancano punti di riferimento in società e in panchina. Conte sarebbe un trascinatore da ogni punto di vista, ma non sembra al momento l'ideale per Cardinale e RedBird. Conte è un allenatore che vuole sempre vincere e per farlo serve un mercato estivo importante e molto esoso. Scenario difficile da ipotizzare per il Milan senza Champions League.