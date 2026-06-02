Pochettino, Glasner e non solo: il punto di Moretto

Il punto sull'incontro con Glasner: "Il Milan oggi incontrerà Glasner per la panchina. Il suo nome non è necessariamente correlato con Rangnick. Il profilo piace a prescindere". Spazio anche al futuro di Kirovski, attuale direttore sportivo del Milan Futuro: "Jovan Kirovski è saldo nella sua posizione. Il dirigente non dovrebbe assolutamente lasciare il Milan". Kirovski non ha fatto benissimo con il Milan Futuro, visto che nella sua prima stagione la seconda squadra è stata retroscessa in Serie D, ma è un uomo di fiducia di Ibrahimovic. L'altra ipotesi forte per il Milan è Planes come direttore sportivo con Pochettino da allenatore. Ecco i dettagli: "Non è un automatismo Ramon Planes-Pochettino, ma l’attuale CT degli USA sarebbe sicuramente il più accreditato in caso di venuta di Ramon Planes. Planes è una figura che per l'esperienza che ha e per il tipo di lavoro che ha fatto è facile per il Milan puntare su di lui". Pochettino, per molti, sembra l'opzione di Ibrahimovic.