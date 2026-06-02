Il possibile Milan di Glasner: la nostra analisi—
Glasner ha giocato con il Crystal Palace con un 3-4-2-1 che ha sfruttato il tridente con giocatori forti e con un grande dribbling come Eze e Olise: giocatori di assoluto talento che sono sbocciati grazie al tecnico austriaco. Nel Milan quei due ruoli potrebbero essere presi da Pulisic e Nkunku, che hanno quel tipo di caratteristiche e che potrebbero fare molto bene. Al Milan manca un giocatore come Mateta: i rossoneri non hanno un attaccante di peso. Al contrario delle squadre di Allegri, il Crystal Palace pressa alto chiedendo tanto lavoro anche ai mediani. Il piano è togliere il respiro alla manovra avversaria. Se il pressing non funziona, la squadra si posiziona con un 5-4-1 solido e compatto. Spazio anche al contropiede veloce. Questo potrebbe essere il piano anche nel suo possibile Milan: non servirebbe una rivoluzione, visto che Allegri ha giocato sempre con la difesa a tre la scorsa stagione.
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