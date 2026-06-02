Calciomercato Milan, Gila verso il Napoli: il fattore Allegri

Sulla posizione della Lazio: "Il contratto di Mario Gila scade nel 2027, esattamente fra un anno. La Lazio ha tutta l'intenzione di trattenere il difensore a ogni costo. La società biancoceleste vuole resistere sul mercato, accettando anche il rischio di perdere il calciatore a parametro zero in futuro".

Sull'interesse del Napoli e sul gradimento di Allegri: "Il Napoli si muove sul giocatore da tempo. L'interesse per Gila è nato prima del cambio di panchina e prima delle indicazioni di Antonio Conte a De Laurentiis. Il calciatore è attratto dall'ipotesi azzurra e dalla possibilità di giocare la Champions League. Il profilo piace molto anche a Massimiliano Allegri, trovando una totale unità di vedute all'interno del club partenopeo. Gila si adatterebbe subito al progetto tattico del Napoli, dove riscuote moltissimi consensi, e la società sta portando avanti le proprie valutazioni".

Il retroscena sul Milan: "Anche il Milan ha seguito a lungo Mario Gila in passato. La vecchia dirigenza lo ha monitorato per settimane, senza però mai arrivare a una trattativa vicina alla chiusura. Al momento le manovre rossonere sono bloccate. Per i prossimi obiettivi di mercato servirà pazienza, in attesa che si definiscano ufficialmente i nuovi assetti societari e la guida tecnica".

L'analisi di PianetaMilan — Uno scenario del genere era nell'aria: senza una dirigenza chi fa le trattative? Se Gila dovesse saltare, sarebbe soltanto il primo di una lunga serie di colpi che rischiano di sfumare definitivamente. Avere dei sostituti pronti era fondamentale anche per questo. Un altro giocatore il cui destino è appeso a un filo è Leon Goretzka. Il centrocampista tedesco ha già una bozza di accordo con i rossoneri, ma al momento non c'è nessuno che può chiudere la trattativa. Il giocatore non aspetterà in eterno: se un'altra squadra dovesse presentarsi con un'offerta pari a quella del Milan, o addirittura maggiore, Goretzka potrebbe accettare e non intraprendere mai l'avventura al Diavolo.