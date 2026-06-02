Momento di caos nel Milan : dopo che la stagione con Massimiliano Allegri è finita con un fallimento (niente Champions League), Gerry Cardinale ha fatto fuori tutto l'organigramma del Milan, allenatore compreso. Siamo già ai primi giorni di giugno e non c'è certezza sul futuro del Milan. A gettare ulteriori dubbi ci ha pensato il giornalista Matteo Moretto con il suo ultimo video su YouTube.

Faccia a faccia tra Ibrahimovic e Cardinale

"Calvelli ha preso il posto di Furlani da un punto di vista di firme. Vedremo se saranno ad interim, oppure no". Ricordiamo che Furlani non è più l'amministratore delegato del Diavolo, con Calvelli (già presente nel CDA rossonero) che ha preso le sue deleghe, almeno per il momento. Non solo il nuovo ruolo di Calvelli, Moretto parla dei confronti tra Cardinale e Ibrahimovic: "Ma anche qui possiamo anticipare come in queste ore di grande riflessione, ristrutturazioni e confronti nel Milan, ci sono stati dei faccia a faccia piuttosto accesi tra Ibrahimovic e Cardinale, sicuramente per il bene dei rossoneri e per arrivare a delle soluzioni che possano essere utili e buone per il club. In questo momento, anche un po' di incertezza, cresce la tensione". Siamo arrivati al 2 giugno e le parole di Moretto di certo non rincuorano il tifoso rossonero: "Ibrahimovic e Cardinale, coloro i quali devono riorganizzare l'organigramma, non hanno ancora una via chiara".