Analisi PM: Milan sei già in netto ritardo—
Il Milan è già nettamente in ritardo: si parla già di giocatori che vogliono andare via, di possibili trattative di mercato per le uscite di Rabiot (piace al Napoli), Leao (si è di fatto messo sul mercato) e Jashari (piace all'Atalanta). E in tutto questo i rossoneri non hanno un allenatore e un organigramma su cui fare leva. Una situazione molto complessa da affrontare: diventa fondamentale che Gerry Cardinale acceleri il prima possibile le operazioni per colmare il vuoto di potere presente in questo momento al Milan. Il rischio è che i giocatori già presenti in rosa non sappiano con chi relazionarsi e si potrebbe creare un clima di malcontento. Queste indecisioni non aiutano a rincuorare i tifosi e gli stessi calciatori del Milan. Serve muoversi e anche in fretta: le altre squadre stanno già programmando il mercato per rinforzarsi, mentre il Milan non sa nemmeno da chi sarà guidato e rischia di iniziare una stagione già in netta difficoltà.
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