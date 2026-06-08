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Milan, per Pulisic è ora del Mondiale: “Voglio godermi il momento, darò il massimo”

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L'attaccante numero 11 del Milan Christian Pulisic, intervistato da Goal.com, ha voluto rilasciare alcune parole sul Mondiale...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il conto alla rovescia sta praticamente finendo: i Mondiali sono alle porte e gli Stati Uniti si preparano a scrivere una nuova pagina della loro storia. L'uomo copertina, sta volta, non può che essere lui: Christian Pulisic, calciatore del Milan.

Milan, Pulisic: "Darò il massimo al Mondiale"

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Il giocatore rossonero, reduce da ottime stagioni con il diavolo, ha voluto fare il punto della situazione ai microfoni di goal.com, raccontando le sue sensazioni in vista del debutto nel torneo più prestigioso di tutti. Essere, però, il leader tecnico ed emotivo di una nazione intera mmm è un compito adatto a tutti. Pulisic, però, si sente pronto a gestire il peso della situazione:

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"In un certo senso, ho vissuto questa situazione per tutta la carriera. Ora è un momento più importante, ma la mia preparazione non cambia. È la Coppa del Mondo, tutti sentono la pressione, ma è proprio per questo che mi alleno, per quello che ho sempre sognato. Voglio essere qui e non cambierei questo momento con nulla al mondo: è un privilegio. Darò il massimo e spero che la gente lo capisca."

Nonostante i suoi 27 anni, Pulisic ha guardato dietro alle sue spalle e si scopre già leader veterano del gruppo: il calciatore, infatti, è entrato nel giro della Nazionale ben 10 anni fa:

"A volte è difficile, certo. Tutto corre veloce. A volte mi sento ancora un ragazzino all'esordio, eppure sono in Nazionale da 10 anni. Pazzesco. Ho già giocato in una Coppa del Mondo. Abbiamo vissuto tanto insieme. Nella mia vita privata ho affrontato molte cose. Si tratta solo di crescere e di vivere l'oggi. Ora siamo qui, a volte me lascio sfuggire certi momenti e li do per scontati, ma voglio godermeli, perché è proprio questo che conta".

Il Milan, ovviamente, si godrà lo spettacolo da lontano, continuando a monitorare con molta attenzione i suoi gioielli sparsi in giro per il Mondo.

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