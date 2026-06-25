Le grandi manovre in casa Milan sono ormai iniziate, e la strategie della dirigenza in vista della prossima stagione sono ormai tracciate. A fare il punto sulle mosse del club di via Aldo Rossi è stato il giornalista Carlo Pellegatti che, attraverso il suo canale YouTube, ha voluto svelare la 'tabella di marcia' che dovrebbe seguire il club.

Milan, il piano è chiaro: ecco cosa farà il club sul mercato

"L'intenzione del comitato tecnico, cioè di Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad, è quella di annunciare, comunicare, avere entro il giorno del raduno il nuovo centravanti. Il Milan è concentrato solo su questo acquisto. In questo momento il Milan non è distratto da altri ruoli, da cessione, da acquisti in altre posizioni del campo. II Milan vuole chiudere al più presto il nuovo centravanti"

La necessità più grande, come abbiamo potuto appurare durante l'ultima stagione, è legata all'attacco: il club, infatti, dee assolutamente prendere una prima punta, questa sarà la priorità assoluta. Il comitato formato da Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad vorrebbe regalare a Ruben Amorim un nuovo numero 9 entro il giorno del raduno estivo:

Una volta sistemato il discorso attaccanti, a luglio il mercato del Milan cambierà marcia, entrando nella fase più importante: quella dei rinforzi degli altri reparti e delle uscite. Sarà un mercato davvero impegnativo, non statico. Secondo Pellegatti, infatti, i nomi caldi sul mercato sono diversi:

I nodi a centrocampo e in attacco: Fofana e Gimenez rimangono monitorai

rimangono monitorai Le stelle in bilico: Loftus-Cheek e Rafael Leao non sono più considerati intoccabili e, di conseguenza, davano ad un'offerta ritenuta congrua, potranno salutare i colori rossoneri.

"Poi nel mese di luglio si penserà ad altri ruoli e poi alle cessioni: Fofana è sul mercato, Loftus-Cheek è sul mercato, Leao è sul mercato, Gimenez è sul mercato. Ricordatevi quello che vi dico di Gimenez, piace in Portogallo. E poi bisognerà capire, perché poi il mercato del Milan è molto fluttuante, bisogna capire dopo i colloqui di Amorim che cosa abbia capito della voglia di Leao, lo sappiamo che vorrebbe andare, ma soprattutto quella di Pulisic, oggi molto caduco, oggi secondo me più destinato a uscire".