Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha voluto parlare di quello che sarà il mercato del Milan
Le grandi manovre in casa Milan sono ormai iniziate, e la strategie della dirigenza in vista della prossima stagione sono ormai tracciate. A fare il punto sulle mosse del club di via Aldo Rossi è stato il giornalista Carlo Pellegatti che, attraverso il suo canale YouTube, ha voluto svelare la 'tabella di marcia' che dovrebbe seguire il club.
Milan, il piano è chiaro: ecco cosa farà il club sul mercatoLa necessità più grande, come abbiamo potuto appurare durante l'ultima stagione, è legata all'attacco: il club, infatti, dee assolutamente prendere una prima punta, questa sarà la priorità assoluta. Il comitato formato da Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad vorrebbe regalare a Ruben Amorim un nuovo numero 9 entro il giorno del raduno estivo:
"L'intenzione del comitato tecnico, cioè di Cardinale, Calvelli, Castelblanco, Gardiner e Almstad, è quella di annunciare, comunicare, avere entro il giorno del raduno il nuovo centravanti. Il Milan è concentrato solo su questo acquisto. In questo momento il Milan non è distratto da altri ruoli, da cessione, da acquisti in altre posizioni del campo. II Milan vuole chiudere al più presto il nuovo centravanti"
Una volta sistemato il discorso attaccanti, a luglio il mercato del Milan cambierà marcia, entrando nella fase più importante: quella dei rinforzi degli altri reparti e delle uscite. Sarà un mercato davvero impegnativo, non statico. Secondo Pellegatti, infatti, i nomi caldi sul mercato sono diversi:
- I nodi a centrocampo e in attacco: Fofana e Gimenez rimangono monitorai
- Le stelle in bilico: Loftus-Cheek e Rafael Leao non sono più considerati intoccabili e, di conseguenza, davano ad un'offerta ritenuta congrua, potranno salutare i colori rossoneri.
"Poi nel mese di luglio si penserà ad altri ruoli e poi alle cessioni: Fofana è sul mercato, Loftus-Cheek è sul mercato, Leao è sul mercato, Gimenez è sul mercato. Ricordatevi quello che vi dico di Gimenez, piace in Portogallo. E poi bisognerà capire, perché poi il mercato del Milan è molto fluttuante, bisogna capire dopo i colloqui di Amorim che cosa abbia capito della voglia di Leao, lo sappiamo che vorrebbe andare, ma soprattutto quella di Pulisic, oggi molto caduco, oggi secondo me più destinato a uscire".
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