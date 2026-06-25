Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano: Daichi Kamada, calciatore del Crystal Palace, torna nel mirino del Milan...
Calciomercato - Con Rovella e Kamada la Lazio cambia faccia | VIDEO
Il calciomercato non si ferma mai, specialmente durante il corso dei Mondiali. Secondo quanto rivelato direttamente della Germania dai colleghi di BILD, il Milan avrebbe mostrato un forte interesse per Daichi Kamada, trequartista giapponese del Crystal Palace.
Calciomercato Milan, i rossoneri vogliono Kamada?Per i rossoneri sarebbe una grande occasione: il contratto del trequartista classe '96 scadrà al termine di giugno, rendendolo un appetibile parametro zero. Per la dirigenza rossonera si tratterebbe, infatti, di un vero e proprio ritorno di fiamma.
Già nel 2023, prima del suo approdo alla Lazio, il giocatore era stato vicinissimo al Milan di Paolo Maldini, affare poi sfumato a causa del cambio di assetto societario. Kamada arriverebbe a Milano forte di un'ottima stagione col Crystal Palace, reduce anche dalla vittoria della Conference League.
Il calciatore, inoltre, sta vivendo un momento molto positivo con la maglia della Nazionale. Nelle prime due sfide del Mondiale, Kamada ha segnato 2 gol decisivi:
- Contro l'Olanda, firmando la rete del 2-2 al 90esimo minuto di gioco.
- Contro la Tunisia, sbloccando la partita dopo soli 4 minuti di gioco (gol più veloce nella storia del Giappone)
Le ottime prestazioni del trequartista, infatti, hanno fatto risvegliare il Milan, questa volta guidato da Ruben Amorim. Ma quanto percepisce? Il giapponese in Inghilterra percepisce uno stipendio da 5,4 milioni di sterline a stagione, più o meno 5,46 milioni di euro.
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