Pellegatti: "Cardinale a Milano nel weekend. Credo in questo progetto. Krösche? Ecco cosa mi hanno detto"

Il parere di Carlo Pellegatti sul momento del Milan: la rinascita di Camarda dopo il gol in Under 21, la fiducia in Cardinale e i 15 incontri con Krösche
Le parole di Gabbia: "Amorim? Sta facendo molto bene. Ecco l'obiettivo"
Il giornalista Carlo Pellegatti ha parlato su "YouTube" della partita tra Francia Under 21 e Italia Under 21, in cui ha segnato Francesco Camarda:
"Sono veramente contento, ho guardato il secondo tempo di Francia-Italia dell'Under 21. Speravo che fosse una partita importante per Camarda. Sono contento che ha trovato il gol, gli mancava da tanto tempo un gol ufficiale. Sono veramente contento, può tornare più carico al Milan per un mese e mezzo con qualche sua rete utilissima per tornare ai nostri livelli in Europa League."
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I numeri di Camarda contro la Francia Under 21Questi i numeri (da Sofascore) di Camarda contro la Francia Under 21:
- Gol: 1.
- Tiri totali: 2.
- Tiri in porta: 1.
- Grandi occasioni create: 2.
- Passaggi chiave: 2.
- Tocchi: 27.
- Dribbling (riusciti): 1 (0).
Pellegatti su Cardinale e Krösche: "Hanno parlato almeno 15 volte"Non solo calcio, Carlo Pellegatti ha commentato la lunga intervista di Gerry Cardinale a "La Gazzetta dello Sport". Ecco il parere del giornalista:
"Credo a questo progetto. Parlando con la proprietà mi sembrano sinceri. Credo che Gerry Cardinale voglia veramente riportare il Milan a grandi livelli in Italia e in Europa. Ci saranno scelte da fare e da non sbagliare. Mi hanno detto che con Markus Krösche hanno parlato almeno 15 volte e sembra la persona giusta. Il padrone della verità sarà il tempo, ma mi sembra un proprietario orgoglioso e voglioso. La settimana prossima Cardinale sarà nel weekend a Milano per Milan-Frosinone."
Il ruolo decisivo di Krösche per il mercato di gennaioParole importanti quelle di Pellegatti, specialmente riguardo alla figura di Markus Krösche: l'ex dirigente dell'Eintracht Francoforte dal prossimo gennaio dovrebbe diventare il nuovo "Head of Football" del Milan con il mercato invernale che potrebbe già avere la sua firma. Sarà importantissimo il suo lavoro per il futuro del club: il Diavolo (parola di Cardinale) vuole puntare di nuovo a vincere, il prima possibile. Per farlo, gli errori sui prossimi investimenti e sui prossimi colpi sul mercato devono essere ridotti al minimo possibile e una figura esperta come quella di Krösche potrà essere davvero determinante.
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