"Ha il nervo scoperto dopo Manchester". Il noto giornalista si schiera al fianco del tecnico portoghese Ruben Amorim. Le sue parole

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video (screen Gazzetta.it)

Leão sull'addio al Milan: "Ho capito cosa dovevo fare". Poi parla di Amorim | Video

Continuano i commenti sulla conferenza stampa di Ruben Amorim che, alla vigilia di Lazio-Milan, ha fatto parlare tantissimo, sia i tifosi rossoneri, sia gli addetti ai lavori. Ecco il parere del giornalista Carlo Pellegatti dal suo canale 'YouTube':

"Ieri ha parlato Amorim e ci sono state introspezioni psicologiche. Amorim è arrivato con le sue idee, contro la Juventus non è stato un Milan divertente, ma ha ragione, ci vuole tempo. Non è facile dirlo, anche io fatico a dirlo dopo gli ultimi anni, Amorim ha ragione, ma non sa quello che abbiamo passato. Difficile dirlo, ma lo dico anch'io, ora serve pazienza".
Pellegatti: "Anche io fatico a dirlo dopo gli ultimi anni, ma Amorim ha ragione, serve tempo"

Siamo d'accordo con il parere di Carlo Pellegatti: è molto difficile, e lo sarà ancora di più in caso di vere difficoltà, ma ad Amorim serve tempo e soprattutto massima tranquillità per lavorare. Le critiche fanno assolutamente parte del gioco, e lo ha detto lo stesso allenatore rossonero durante la conferenza stampa, dove il portoghese ha solamente detto quello che pensava, mettendo di nuovo in chiaro il suo pensiero e la sua filosofia calcistica, chiarendo però come non sia sempre perseguibile anche perché in campo c'è anche l'altra squadra.

Il ruolo di Gerry Cardinale e lo spettro del Manchester United

In tutto questo un ruolo fondamentale lo avrà Gerry Cardinale: il numero uno di RedBird dovrà stare vicino ad Amorim e difenderlo al massimo nei possibili momenti di difficoltà stagionali. Anche dopo la conferenza di ieri, al primo vero passo falso del Milan, pioveranno critiche su critiche e verrà messa in discussione la posizione dell'allenatore rossonero. La società dovrà rinnovargli la fiducia senza dubbi: solo così potremo vedere la miglior versione possibile di questo Diavolo.

Pellegatti ha poi sottolineato:

"Secondo Amorim ha il nervo scoperto sulle critiche dopo Manchester, ma le domande che sono arrivate in conferenza erano domande normali. Secondo me è molto scottato dall'esperienza di Manchester. Sono vicino ad Amorim".

Chiaro che l'esperienza con lo United è stata durissima per l'allenatore portoghese, ma le risposte di Amorim di ieri non sono sembrate piccate o arroganti, ma solamente oneste.

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