Clamoroso Milan, spunta l'occasione Sancho a zero: ecco tutti i dettagli sul possibile colpo

Siamo nel pieno della stagione del Milan, ma il calciomercato non si ferma, specialmente quando ci sono ancora dei calciatori svincolati importanti. Secondo quanto riportato dal sito milannews24.com Jadon Sancho sarebbe stato proposto alla dirigenza rossonera come possibile occasione a parametro zero. L'inglese classe 2000 non ha al momento una squadra e può firmare con chi vuole quando vuole.

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Le statistiche di Sancho su Sofascore e i costi dell'operazione

Presenze da titolare: 9.

9. Minuti totali giocati: 891.

891. Gol: 0.

0. Gol previsti (xG): 0.58.

0.58. Tiri totali (per partita): 0.4.

0.4. Assist: 2.

2. Assist previsti (xA): 1.94.

1.94. Tocchi di palla per partita: 22.9.

22.9. Passaggi riusciti per partita: 13.7 (84%).

13.7 (84%). Palloni recuperati per partita: 1.1.

1.1. Dribbling riusciti per partita: 0.7 (55%).

0.7 (55%). Duelli totali vinti per partita: 1.2 (42%).

Non sarebbe comunque un'operazione semplice dal punto di vista economico, viste le possibili richieste di stipendio e le commissioni. Il Milan, si legge, potrebbe approfondire nel caso in cui ci fossero condizioni favorevoli, ma al momento non ci sono trattative avanzate in corso.Ecco i suoi numeri nella Premier League 2025-26 (statistiche dal sito di Sofascore):

Jadon Sancho guadagnava circa 5,1 milioni di euro netti a stagione con il Manchester United: potrebbe abbassare drasticamente le sue richieste economiche per trovare una nuova sistemazione.

L'analisi tattica: come giocherebbe nel 3-4-2-1 di Amorim

Sancho è molto bravo nel controllo palla e infatti spesso supera l'avversario non con la pura velocità, ma sfruttando il suo grande cambio di ritmo. Ha un'ottima visione di gioco visto che quando è al meglio è bravissimo a trovare i compagni con passaggi verticali precisi. Può giocare su entrambi i lati dell'attacco, ma preferisce partire a sinistra giocando a piede forte invertito.

A destra tende a giocare più in verticale, mentre a sinistra spesso tenta il rientro al centro del campo. Nel 3-4-2-1 del Milan di Ruben Amorim potrebbe giocare come trequartista di sinistra, proprio sfruttando tutte le caratteristiche descritte. Si tratta di un calciatore molto offensivo, molto difficile pensarlo come esterno di centrocampo a tutta fascia.