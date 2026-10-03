Il mercato del Milan oltre a puntare ai giovani guarda comunque anche all'esperienza tra le varie suggestioni delle ultime settimane c'è quella che porta a Virgil Van Dijk calciatore del Liverpool ha accostato i rossoneri in vista di un possibile futuro lontano dagli Inghilterra.

Milan, Pellegatti su Van Dijk

"Un altro tema che mi è caro è Van Dijk. Oltre a essere una bella pensata del Milan, interesserebbe anche al solito Real Madrid per la ricerca di un leader. Io mi auguro che la strategia di Gerry Cardinale rimanga salda. Speriamo mantenga questa linea: prendere Van Dijk pagando il giusto, oppure a parametro zero."

A parlare della possibile operazione è stato il giornalista di fede rossonerache, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha voluto rilanciare con molta convinzione l'ipotesi di vedere il muro olandese vestire la maglia rossonera:

L'eventuale arrivo del difensore olandese avrebbe, secondo Pellegatti, una grandissima doppia valenza: da una parte c'è l'aspetto tecnico, con l'arrivo in rosa di un giocatore di grandissima esperienza in difesa, dall'altro invece quello mediatico, considerando il peso internazionale che ha il calciatore.

"Van Dijk sarebbe un colpo formidabile, sia sul piano pratico, dato che lì in difesa ci serve un profilo simile, sia su quello mediatico, perché significherebbe che un top player sceglie il Milan."

A far arrivare un po' di ombra però è un elemento che potrebbe risultare determinante nella scelta del calciatore: la partecipazione alla Champions League:

"È chiaro che, per convincere un giocatore del genere, il Milan deve assolutamente essere in Champions League; se fossi in Van Dijk e avessi anche il corteggiamento del Real Madrid, potrei anche preferire il Milan per affezione, ma deve trattarsi di un club che gioca la Champions, altrimenti l'affezione pasa in secondo piano."

In chiusura c'è comunque il tema dell'età, considerato da alcuni un forte ostacolo. Pellegatti invece, non lo considera un fattore determinante. Va ricordato però che il difensore centrale ha quasi 36 anni e per il suo ruolo sono considerati un possibile problema.

"Dell'età mi importa relativamente: il buon Zlatan Ibrahimovic ci ha fatto vincere un campionato ed era persino più grande, così come Giroud. L'importante è che siano forti, l'età non conta: conta solo il valore, e Van Dijk è fortissimo"