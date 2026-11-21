Domani il Milan torna in campo contro il Frosinone per una sfida molto interessante, visto che la squadra di Alvini è una delle sorprese assolute di questo inizio di stagione.

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"La Gazzetta dello Sport" ha presentato la partita in programma domani a San Siro con dei

Ad esempio, il Frosinone è secondo in Serie A per tiri totali con 221, mentre il Milan è diciassettesimo con 126, con i ciociari che hanno segnato 24 gol a fronte dei 23 del Diavolo. Discorso simile quando si vanno a vedere i tiri verso lo specchio della porta, con il Frosinone a quota 75 contro i 49 dei rossoneri. Il Milan di Amorim è però primo quando si tratta di rapporto tra xG (gol attesi) e tentativi: 0,15 reti per conclusione.

Pressing e recupero palla: il confronto statistico tra Frosinone e Milan

Il Frosinone è, l’indice che misura l’intensità del pressing in zona d’attacco. Il Milan? È ottavo, nonostante sia con il Como la squadra ad aver segnato più gol (4) da una palla recuperata in azione di pressing.

Il Frosinone è primo (161), mentre il Diavolo solo quindicesimo (102) nelle “pressed sequences”, cioè il numero di azioni su gioco aperto in cui una squadra riesce a interrompere la costruzione avversaria entro tre passaggi o meno, prima che il pallone superi la metà campo.

La chiave tattica per il Milan di Ruben Amorim

Una partita, quindi, tutt'altro che scontata, con ilche dovrà essere molto bravo a cercare di tenere sotto controllo il ritmo della gara con il possesso palla, ma senza sbilanciarsi e trovando il modo di, sempre molto aggressiva e vogliosa di recuperare il pallone in fase offensiva.

Occhio, quindi, a questo fattore per il Milan di Ruben Amorim.