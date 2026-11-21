Fofana brilla in prestito al Siviglia: bagni di folla prima del derby, statistiche Sofascore da leader e possibili offerte estive per il bilancio Milan
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Il Siviglia è stato accolto ieri sera da una marea di tifosi presso lo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", alla vigilia del derby contro il Betis Siviglia che andrà in scena oggi alle 18:30. Tra i calciatori più acclamati c'è stato senza dubbio Youssouf Fofana, centrocampista in prestito secco dal Milan.
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I numeri stagionali di Youssouf Fofana ne La LigaArrivato al Siviglia nelle ultimissime ore del mercato estivo, il mediano di proprietà del Milan si è preso subito il centrocampo della squadra spagnola, diventando insostituibile. Ecco i suoi dati ne "La Liga" dal sito Sofascore:
- Presenze: 9;
- Da titolare: 8;
- Gol: 1;
- xG: 0,92;
- Tiri totali a partita: 1,4;
- Assist: 3;
- xA: 0,94;
- Tocchi di media: 39,1;
- Passaggi riusciti a partita: 21,6 (83%);
- Grandi occasioni create: 1;
- Dribbling subiti per partita: 0,7;
- Palloni recuperati per partita: 3,9;
- Errori che hanno portato a un tiro: 0;
- Errori che hanno portato a un gol: 0;
- Duelli totali vinti per partita: 3,9 (45%).
Il futuro di Fofana: ritorno al Milan e possibili offerte estiveCentralità assoluta per Fofana, ma la sua esperienza con il Siviglia potrebbe durare una sola stagione. Come detto, il prestito è secco e quindi il francese tornerà in estate al Milan: se dovesse continuare con questo passo e con queste prestazioni, potrebbe attirare le attenzioni di squadre importanti (si parla già di Premier League e Bundesliga), con il Diavolo che potrebbe incassare una cifra importante e concludere una buona plusvalenza a bilancio.
Continueremo a seguire la stagione di Fofana, che sta veramente brillando con il Siviglia.
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