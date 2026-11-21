Il Siviglia è stato accolto ieri sera da una marea di tifosi presso lo stadio "Ramón Sánchez-Pizjuán", alla vigilia del derby contro il Betis Siviglia che andrà in scena oggi alle 18:30. Tra i calciatori più acclamati c'è stato senza dubbio Youssouf Fofana, centrocampista in prestito secco dal Milan.

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Si Fofana tenía dudas de si el derbi de Milán era mejor que el de Sevilla…



…hoy se les ha tenido que quitar por completo.



La cara del francés con el sevillismo lo dice todo. @elchiringuitotv pic.twitter.com/haw8qpGGfG — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) November 20, 2026

I numeri stagionali di Youssouf Fofana ne La Liga

Presenze: 9;

9; Da titolare: 8;

8; Gol: 1;

1; xG: 0,92;

0,92; Tiri totali a partita: 1,4;

1,4; Assist: 3;

3; xA: 0,94;

0,94; Tocchi di media: 39,1;

39,1; Passaggi riusciti a partita: 21,6 (83%);

21,6 (83%); Grandi occasioni create: 1;

1; Dribbling subiti per partita: 0,7;

0,7; Palloni recuperati per partita: 3,9;

3,9; Errori che hanno portato a un tiro: 0;

0; Errori che hanno portato a un gol: 0;

0; Duelli totali vinti per partita: 3,9 (45%).

Il futuro di Fofana: ritorno al Milan e possibili offerte estive

Ecco il video dall'account X di Gonzalo Tortosa. Fofana aveva un sorriso stampato molto bello mentre abbracciava i tifosi che urlavano a squarciagola.Arrivato al Siviglia nelle ultimissime ore del mercato estivo, ilsi è preso subito il centrocampo della squadra spagnola, diventando insostituibile. Ecco i suoidal sito Sofascore:Centralità assoluta per, ma la sua esperienza con il Siviglia potrebbe durare una sola stagione. Come detto, ile quindi il francese tornerà in estate al Milan: se dovesse continuare con questo passo e con queste prestazioni, potrebbe attirare le attenzioni di squadre importanti (si parla già di), con il Diavolo che potrebbe incassare una cifra importante e concludere una

Continueremo a seguire la stagione di Fofana, che sta veramente brillando con il Siviglia.