Il Milan segue il classe 2007 Alessio Cacciamani per la fascia sinistra: la valutazione da 12 milioni, i dati in Serie A e perché piace a Rúben Amorim
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Uno dei focus futuri del mercato del Milan potrebbe riguardare le fasce: come riportato da Ekrem Konur sul social X, Milan, Fiorentina e Napoli stanno monitorando attentamente Alessio Cacciamani. I tre club di Serie A vedono il giovane come un promettente investimento a lungo termine e continuano a seguire il suo sviluppo. L'interesse per il calciatore si potrebbe intensificare nei prossimi mesi.
Quanto costa Cacciamani e i suoi numeri al TorinoQuanto costa Cacciamani? Secondo il sito transfermarkt.it il valore attuale del difensore del Torino è di 12 milioni di euro. I granata stanno iniziando a ingranare grazie al lavoro di Ignazio Abate in panchina (undicesimi in classifica con 14 punti) e il classe 2007 sta trovando ampio spazio. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie A grazie al sito Sofascore:
- Presenze: 10.
- Da titolare: 9.
- Minuti in campo: 746.
- Distanza percorsa media: 9,8 km.
- Gol: 0.
- Gol attesi (xG): 0,08.
- Assist: 1.
- Assist attesi (xA): 0,53.
- Grandi occasioni create: 1.
- Passaggi chiave a partita: 0,5.
- Tocchi medi a partita: 39,0.
- Passaggi precisi a partita: 17,0 (80%).
- Dribbling riusciti a partita: 1,0 (50%).
- Duelli vinti a partita: 3,4 (48%).
- Palloni recuperati a partita: 3,6.
- Dribbling subiti a partita: 0,3.
Perché Cacciamani sarebbe perfetto per il Milan di AmorimPer il Milan di Rúben Amorim Cacciamani potrebbe essere un'alternativa a un costo non esagerato per il presente e soprattutto per il futuro: nel 3-5-2 di Abate sta giocando esterno di centrocampo a sinistra con Belghali a destra. Un ruolo che potrebbe interpretare perfettamente anche con Rúben Amorim. Può anche giocare più in basso come terzino sinistro, in un ruolo che fino a questo momento non ha padroni nel Milan con Bartesaghi ed Estupiñán che non hanno pienamente convinto.
Che tipo di esterno è Cacciamani? Nasce come ala offensiva, ma si è consacrato in Serie B con la Juve Stabia proprio come esterno di centrocampo della difesa a tre. Sa dribblare molto bene nello stretto e gioca a piede invertito, visto che preferisce il destro al sinistro. Tutte caratteristiche molto apprezzate da Rúben Amorim.
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