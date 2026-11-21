Uno dei focus futuri del mercato del Milan potrebbe riguardare le fasce: come riportato da Ekrem Konur sul social X, Milan, Fiorentina e Napoli stanno monitorando attentamente Alessio Cacciamani. I tre club di Serie A vedono il giovane come un promettente investimento a lungo termine e continuano a seguire il suo sviluppo. L'interesse per il calciatore si potrebbe intensificare nei prossimi mesi.

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Quanto costa Cacciamani e i suoi numeri al Torino

Presenze: 10.

10. Da titolare: 9.

9. Minuti in campo: 746.

746. Distanza percorsa media: 9,8 km.

9,8 km. Gol: 0.

0. Gol attesi (xG): 0,08.

0,08. Assist: 1.

1. Assist attesi (xA): 0,53.

0,53. Grandi occasioni create: 1.

1. Passaggi chiave a partita: 0,5.

0,5. Tocchi medi a partita: 39,0.

39,0. Passaggi precisi a partita: 17,0 (80%).

17,0 (80%). Dribbling riusciti a partita: 1,0 (50%).

1,0 (50%). Duelli vinti a partita: 3,4 (48%).

3,4 (48%). Palloni recuperati a partita: 3,6.

3,6. Dribbling subiti a partita: 0,3.

Perché Cacciamani sarebbe perfetto per il Milan di Amorim

Quanto costa Cacciamani? Secondo il sito transfermarkt.it il valore attuale del difensore delè di. I granata stanno iniziando a ingranare grazie al lavoro diin panchina (undicesimi in classifica con 14 punti) e il classesta trovando ampio spazio. Ecco i suoi numeri stagionali in Serie A grazie al sito Sofascore:Per il Milan diCacciamani potrebbe essere un'alternativa a un costo non esagerato per il presente e soprattutto per il futuro: nel 3-5-2 di Abate sta giocando esterno di centrocampo a sinistra cona destra. Un ruolo che potrebbe interpretare perfettamente anche con Rúben Amorim. Può anche giocare più in basso come terzino sinistro, in un ruolo che fino a questo momento non ha padroni nel Milan conedche non hanno pienamente convinto.

Che tipo di esterno è Cacciamani? Nasce come ala offensiva, ma si è consacrato in Serie B con la Juve Stabia proprio come esterno di centrocampo della difesa a tre. Sa dribblare molto bene nello stretto e gioca a piede invertito, visto che preferisce il destro al sinistro. Tutte caratteristiche molto apprezzate da Rúben Amorim.