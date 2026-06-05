Carlo Pellegatti, giornalista rossonero, ha voluto spendere alcune parole su Ralf Rangnick e del suo possibile approdo al Milan...

Il futuro del Milan è ancora avvolto da una fitta nebbia di incertezze. A fare il punto della situazione è stato il giornalista sportivo e noto tifoso rossonero Carlo Pellegatti. Attraverso il proprio canale YouTube, il giornalista ha voluto analizzare gli ultimi giorni a Casa Milan, tracciando una vera e propria rotta che, secondo lui, la società dovrebbe seguire. Ovviamente uno dei temi più discussi è stato il possibile approdo di Rangnick.