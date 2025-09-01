Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Nkunku, Rabiot e non solo

Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot . I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Carlo Pellegatti , giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Nkunku, Rabiot e non solo.

Pellegatti sul Milan, Nkunku e Rabiot

"Fino a una decina di giorni fa, la squadra sembrava ci fosse un downgrade rispetto a quella dello scorso anno. Arriva Rabiot, che è un campione. Nkunku è fortissimo, sarà uno dei più forti della Serie A. Ora sta ad Allegri trovare l'armonia. Siamo andati a prendere cavalli purosangue nel campionato inglese".