Milan, Pellegatti: 'Nkunku sarà uno dei più forti della Serie A. Non capisco ...'
Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Nkunku, Rabiot e non solo
Mancano sempre meno ore per quanto riguarda la chiusura del calciomercato estivo e il Milan potrebbe avere chiuso la sessione con l'acquisto del giovane Odogu e l'arrivo di Rabiot. I rossoneri sono andati verso la sosta delle nazionali con una bella vittoria contro il Lecce, ma restano dubbi sulla rosa. Carlo Pellegatti, giornalista, ha parlato del Milan durante 'Pressing' di Mediaset. Le parole su Nkunku, Rabiot e non solo.

Pellegatti sul Milan, Nkunku e Rabiot

"Fino a una decina di giorni fa, la squadra sembrava ci fosse un downgrade rispetto a quella dello scorso anno. Arriva Rabiot, che è un campione. Nkunku è fortissimo, sarà uno dei più forti della Serie A. Ora sta ad Allegri trovare l'armonia. Siamo andati a prendere cavalli purosangue nel campionato inglese".

"Adesso quando il Milan prende un giocatore si va a vedere quanti infortuni ha fatto invece delle statistiche. Non riesco a capire". Questo il pensiero di Pellegatti sugli ultimi arrivi al Milan.

