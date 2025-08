"Ho perso un po' la poesia. Jashari potrebbe essere la punta dell'iceberg. Il Milan dovrebbe andare avanti tutti insieme. Le parole di Giovanni Branchini (leggi qui) mi fanno tornare i dubbi più atroci". Carlo Pellegatti, tifoso rossonero, parla di Ardon Jashari e dei possibili dubbi dentro la società del Milan. Ecco il suo parere nel suo video su 'YouTube': "Di Jashari ne parliamo da due mesi e ci insinuano che forse non tutti sono d'accordo? Questo non va bene. Adesso mi vengono i dubbi. Il povero Jashari che ha fatto di tutto per il Milan, se poi chi non lo vorrebbe al Milan non lo dovesse prendere?".