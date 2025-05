"Sto per dire una cosa forte. Vedendo giocare Yama l io ho pensato al nostro Leao. Chiaro ci sono anni di differenza". Così Carlo Pellegatti , tifoso rossonero, ha parlato del Milan su 'YouTube'. Il punto sulla società e su Leao-Yamal : "Come classe certamente Yamal ne ha di più, però sto pensando a un Leao che come giocatore avrebbe potuto stupire ancora di più. Con una maggiore applicazione, ci avrebbe fatto divertire molto di più, ma senza paragoni. Guardavo a Yamal e mi chiedevo perché Leao non stupisce. E' un rimpianto".

Milan, Pellegatti: "Vedendo Yamal ho pensato a Leao. Ecco perché. Il problema da risolvere..."

Pellegatti parla anche della società Milan: "Tutti parlano di una spaccatura all'interno del Milan e mi dicono agenti, che finché non si risolverà non si andrà da nessuna parte. Dalla società Milan non arrivano smentite. Se non trovano una soluzione a questa presunta spaccatura non si potrà mai trovare la via giusta per riportare il Milan ad alti livelli. Questo è il problema da risolvere, non il DS o l'allenatore". LEGGI ANCHE: Milan, caos direttore sportivo: ecco l'ultima carta di Furlani >>>