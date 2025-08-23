Pianeta Milan
Milan, Pellegatti punge sul caso Boniface: poi su Arokodare pone un interrogativo

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso del Milan, ha fatto il punto della situazione sull'attaccante, da Victor Boniface a Tolu Arokodare
Fabio Barera
Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul Milan e sul possibile prossimo attaccante, da Victor Boniface a Tolu Arokodare. Ecco, dunque, le sue parole.

Su Victor Boniface: "Siamo alla vigilia di un debutto importante per il Milan contro la Cremonese. Continuo a dire, non per criticare la società, che non capisco perché dal 2017 ad oggi il Milan non ha mai, in estate, investito su un centravanti. Solo Morata l'anno scorso preso a 13 milioni, perché se fosse costato 20/25 milioni non lo avrebbero preso secondo me. Io mi permetto di dire che non è stato, secondo me, gestito bene il caso Boniface, anche nei confronti del ragazzo. Si sapeva che aveva dei punti interrogativi per quello che riguarda le sue condizioni fisiche. E infatti dopo le visite mediche a 'La Madonnina', sono andati al Galeazzi. Se fosse stato sanissimo sarebbe già stato annunciato. Temo che sia più un no che un sì".

Su Conrad Harder: "Harder è un giocatore di 20 anni, che lo Sporting Lisbona ha comprato a 20 milioni circa e rivende a 20 milioni dopo un anno e sembra esserci anche il Manchester City su di lui oltre al Rennes. La questione del costo mi fa venire dubbi sul fatto che sia già un centravanti da Milan".

Su Tolu Arokodare: "Se il Milan va su Arokodare deve pagare almeno 20/23 milioni e lo può prendere in un minuto e mezzo. Vai a prendere un'alternativa che può giocare praticamente subito. Ma non capisco perché non vadano su di lui date tutte queste premesse".

