Milan, Pellegatti punge sul caso Boniface: poi su Arokodare pone un interrogativo

Milan, Pellegatti: "Caso Boniface non gestito bene. Arokodare e Harder ..."

Su Victor Boniface: "Siamo alla vigilia di un debutto importante per il Milan contro la Cremonese. Continuo a dire, non per criticare la società, che non capisco perché dal 2017 ad oggi il Milan non ha mai, in estate, investito su un centravanti. Solo Morata l'anno scorso preso a 13 milioni, perché se fosse costato 20/25 milioni non lo avrebbero preso secondo me. Io mi permetto di dire che non è stato, secondo me, gestito bene il caso Boniface, anche nei confronti del ragazzo. Si sapeva che aveva dei punti interrogativi per quello che riguarda le sue condizioni fisiche. E infatti dopo le visite mediche a 'La Madonnina', sono andati al Galeazzi. Se fosse stato sanissimo sarebbe già stato annunciato. Temo che sia più un no che un sì".