Calciomercato Milan, dubbi su Boniface: ecco quando avverrà la decisione

Il Milan potrebbe non prendere Victor Boniface in questo calciomercato estivo: ecco quando è attesa la decisione definitiva
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Il Milan rischia di non prendere Victor Boniface in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di venerdì 22 agosto, infatti, l'attaccante nigeriano non ha ancora apposto la firma sul contratto e la preoccupazione che si è diffusa è che il club rossonero abbia ritenuto le sue condizioni troppo precarie, anche alla luce degli infortuni che ha patito in passato. Nelle ultime ore i colleghi Patrick Berger e Sacha Tavolieri hanno pubblicato un post sui rispettivi profili 'X', aggiornando sulla situazione. Ecco, dunque, le loro posizioni.

Calciomercato Milan, Boniface salta? C'è preoccupazione: "Scelta attesa entro ..."

"Sebbene siano stati raggiunti tutti gli accordi per finalizzare l'arrivo di Victor Boniface, gli ultimi esami medici hanno rivelato complicazioni fisiche che stanno raffreddando l'interesse del Milan. Ora c'è la concreta possibilità che il trasferimento non si concretizzi".

"L'accordo tra Victor Boniface e il Milan è in dubbio! I controlli medici in Italia hanno destato preoccupazione, come riportato per primo da Sacha Tavolieri. Nessuna bocciatura definitiva da parte del Milan, la decisione è attesa per oggi. Leverkusen, Milan e Boniface hanno già trovato un accordo per un prestito con opzione".

