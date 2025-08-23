Calciomercato Milan, dubbi su Boniface: ecco quando avverrà la decisione

Il Milan rischia di non prendere Victor Boniface in questa sessione estiva di calciomercato. Dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di venerdì 22 agosto, infatti, l'attaccante nigeriano non ha ancora apposto la firma sul contratto e la preoccupazione che si è diffusa è che il club rossonero abbia ritenuto le sue condizioni troppo precarie, anche alla luce degli infortuni che ha patito in passato. Nelle ultime ore i colleghi Patrick Berger e Sacha Tavolieri hanno pubblicato un post sui rispettivi profili 'X', aggiornando sulla situazione. Ecco, dunque, le loro posizioni.