Calciomercato Milan, Rolfes fa chiarezza su Boniface: “Nessuna novità, vedremo dopo …”

Simon Rolfes, direttore tecnico del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a Victor Boniface, obiettivo del Milan
Fabio Barera
Simon Rolfes, direttore tecnico del Bayer Leverkusen, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'Sky Sport Deutschland' a pochi minuti della sfida contro l'Hoffenheim, valevole per la 1^ giornata della Bundesliga 2025/2026, soffermandosi in modo particolare su Victor Boniface, attaccante nigeriano promesso sposo al Milan. Il dirigente teutonico ha confermato come il ragazzo sia a Milano per le visite mediche, ma ha sottolineato che non vi sono novità in merito e che potrebbero arrivare al termine dell'incontro. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.

Su Victor Boniface: "No, non ci sono ancora novità. È a Milano per le visite mediche e vedranno se tutto è a posto - vedremo dopo la partita".

Sui possibili nuovi acquisti: "Vediamo, abbiamo ricevuto delle buone raccomandazioni in precedenza. Dobbiamo lavorarci un po' e poi vedremo. Penso che ci saranno dei movimenti da parte nostra negli ultimi giorni della finestra di mercato, come è successo la scorsa settimana, ma abbiamo già completato la maggior parte dei nostri trasferimenti. Non c'è nessun altro acquisto che annunceremo domani o qualcosa del genere, oggi la partita è decisiva, ma abbiamo ancora un po' di tempo".

 

