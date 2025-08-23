Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Boniface: si ridiscute il prestito col Leverkusen? La decisione …

CALCIOMERCATO MILAN

Calciomercato Milan, Boniface: si ridiscute il prestito col Leverkusen? La decisione …

Calciomercato Milan, Boniface: decisione non a breve. Nuovi accordi col Leverkusen?
Marco Guidi, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', fa il punto sul calciomercato del Milan: ecco le ultime novità su Victor Boniface
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Marco Guidi, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', fa il punto sul calciomercato del Milan: ecco le ultime novità su Victor Boniface da un post sul social X.

"Su Boniface non c’è ancora una decisione definitiva, nonostante gli esami scrupolosi. Il Milan non dovrebbe prenderla a breve, non oggi almeno. Non è escluso che vista la situazione si possa anche ridiscutere con il Leverkusen il costo del prestito". 

LEGGI ANCHE

Calciomercato Milan, Boniface: decisione non a breve. Nuovi accordi col Leverkusen?

—  

Ulteriori aggiornamenti da Luca Bianchin, altro giornalista de la rosea.

"Il Milan ha completato le visite mediche di Victor Boniface. Il centro dell’analisi è il ginocchio destro, operato in passato per la rottura del crociato. La decisione verrà presa domani. Nessuna comunicazione in arrivo prima della partita con la Cremonese".

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, Rabiot: tentativo concreto! Lui apre>>>

Vedremo come finirà questa storia, con Boniface che potrebbe vestire la maglia rossonera a partire da questa stagione.

Leggi i
commenti
Calciomercato: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA