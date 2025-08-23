Calciomercato Milan, Boniface: decisione non a breve. Nuovi accordi col Leverkusen?—
Ulteriori aggiornamenti da Luca Bianchin, altro giornalista de la rosea.
"Il Milan ha completato le visite mediche di Victor Boniface. Il centro dell’analisi è il ginocchio destro, operato in passato per la rottura del crociato. La decisione verrà presa domani. Nessuna comunicazione in arrivo prima della partita con la Cremonese".
Vedremo come finirà questa storia, con Boniface che potrebbe vestire la maglia rossonera a partire da questa stagione.
