Il giornalista Carlo Pellegatti interviene su YouTube a pochissime ore dal gong del mercato del Milan. Il retroscena sulle parole della proprietà e non solo

Emiliano Guadagnoli
- Milano
L'entrata e l'uscita di Omari Hutchinson, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato estivo 2026, dal 'Centro Ambrosiano' di Milano dove ha ottenuto l'idoneità sportiva

Milan, Hutchinson ha ottenuto l'idoneità sportiva: ora la firma sul suo nuovo contratto

Il mercato del Milan in entrata potrebbe essere chiuso con l'arrivo di Hutchinson: i rossoneri sono sempre attenti alle opportunità.

Di questo argomento ha parlato anche il giornalista Carlo Pellegatti su 'YouTube':

"Iniziamo a chiarire alcuni concetti. Anzi, un concetto mi interessa in particolare perché è stato un po' riportato male. Ho detto che Cardinale aveva promesso: 'Faremo un acquisto shock prima della fine del mercato'. Non ho detto io che lo avrebbe fatto, l'ha detto lui! E oggi anche qualche mio collega ha confermato giustamente: io mi sono limitato a riportare le sue parole. Ho anche aggiunto che l'acquisto shock non è certamente Hutchinson, il giocatore che è arrivato ieri sera e che oggi farà le visite mediche."
Milan, Pellegatti: "Cardinale aveva promesso un acquisto shock. Non mi illudo ora"

Il calciatore inglese è arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Nottingham Forest e, per quanto apprezzato dal Milan e da Amorim, è difficile pensare che sia un piano A per il Diavolo.

Le tempistiche del rush finale: Pellegatti frena sull'acquisto choc

Pellegatti continua:
"Vedremo quindi se questo colpo arriverà davvero, perché l'ha promesso Cardinale. A due giorni dalla fine del mercato, un acquisto shock è complicato, anche perché significa strappare un giocatore top a una squadra, che poi dovrebbe pure trovare il tempo di rimpiazzarlo. Quindi inizio a non illudermi più di tanto."

I reali bisogni del Milan prima della chiusura ufficiale

Pensiero condivisibile quello di Pellegatti: mancano sempre meno ore alla chiusura ufficiale del mercato (si chiude il primo febbraio alle ore 20:00) ed è difficile pensare che il Diavolo possa chiudere un grande colpo in così poco tempo.

Forse, per la rosa del Milan, sarebbe servito un altro innesto in difesa e un possibile esterno sinistro, visto che Moreira potrebbe giocare molto a destra in questa stagione. Vedremo se ci saranno delle sorprese al momento complesse.

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