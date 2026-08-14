Intervenuto sul proprio canale YouTube, Carlo Pellegatti ha voluto parlare del futuro di Rafael Leao, sganciando una vera e propria bomba
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Una vera e propria bomba di mercato scuote la vigilia dell'ultima amichevole estiva del Milan a Breslavia contro il Manchester United. Mentre la squadra si prepara all'amichevole, le parole del noto giornalista rossonero Carlo Pellegatti aprono uno scenario clamoroso sul futuro del numero 10 rossonero, Rafael Leao.
Milan, Pellegatti: "Amorim non vuole Leao"Intervenuto sul proprio canale Youtube, Pellegatti ha rivelato un retroscena pesante sui rapporti tra il portoghese e il novo tecnico Ruben Amorim. Leao non prenderà parte al match di domani a causa di un leggero problema fisico, ma la sua assenza nasconderebbe motivazioni ben più profonde:
"Amorim non vuole Leao. Prima del leggero infortunio che gli impedirà di essere domani sera qui in Polonia contro il Manchester United, l'amichevole che qui chiamano Super Max, cioè Super Match, molto attesa qui, dicono che sia la partita più importante che si sia mai giocata allo stadio qui di questa città. Leao non ci sarà, ma anche prima dell'infortunio il giocatore era, è ed era sul mercato prima dell'infortunio, ma soprattutto prima dell'uscita di Nkunku. Leao è sul mercato".
Un'indiscrezione che, se confermata, rischia di terremotare gli ultimi giorni della sessione estiva. Se finora l'assenza del numero 10 rossonero era stata giustificata come una semplice precauzione in vista dell'esordio contro il Torino domenica prossima, le parole del giornalista spalancano le porte ad una possibile cessione.
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