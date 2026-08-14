Ultimo atti prima dell'inizio della Serie A. Domani pomeriggio il Milan scenderà in campo a Breslavia contro il Manchester United per l'ultima amichevole del pre-campionato. Un test chiave per la squadra di Amorim, che incrocia un recente passato a cui si è separato non senza veleni e tensioni. Contro i Red Devils si dovranno intravedere le modifiche fatte in queste ultime settimane dato che, domenica 23, ci sarà l'esordio in A con il Torino di Abate.

Milan-Manchester United, le probabili formazioni

Non sarà unal completo, anzi tutt'altro. Le scelte di Amorim sono fortemente condizionate dagli infortuni di, fermi ai box, a cui si aggiungono anche. A far rumore, però, sono le assenze per scelta tecnica di, tutti finiti sul mercato.

Con Maignan ancora in vacanza, tra i pali ci sarà il giovane Torriani, protagonista in questo pre-campionato. La difesa a tre invece vedrà protagonisti Terracciano, De Winter e Pavlovic. Resta un leggero dubbio su Gila: lo spagnolo parte dietro nelle gerarchie, am dovrà subentrare a partita in corso.

A centrocampo, appare Luka Modric, le certezze scarseggiano. Il croato verrà affiancato da uno tra Jashari, Musah e Ricci. Sulle corsie esterne, invece, spazio a uno tra Saelemaekers e Chukwueze, mentre a sinistra il duello è tra Estupinan e Bartesaghi.

Sulla trequarti le scelte sono obbligate: spazio a Loftus-Cheek e Cissè. Al centro dell'attacco, invece ci sarà Gonçalo Ramos, pronto a prendersi le chiavi del reparto offensivo e guidare il Milan in questo ultimo appuntamento amichevole.

Le formazioni

Torriani, Terracciano, De Winter, Pavlovic, Saelemaekers, Modric, Jashari, Bartesaghi, Loftus-Cheek, Cissè, Gonçalo Ramos