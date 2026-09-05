Con il sipario sul mercato calato, è tempo di fare dei bilancio tra le varie protagoniste della Serie A. Tra le varie voci che hanno commentato il mercato c'è anche quella di Alfredo Pedullà, giornalista sportivo che, dal suo canale YouTube, ha analizzato e valutato nel dettaglio tutti i movimenti delle Big, tra cui anche quelle del Milan di Amorim.

Milan, Pedullà sul mercato

“Il Milan sei e mezzo perché si è contraddetto pesantemente su Tomori, doveva star fuori dal progetto, poi entrva partire. Addirittura c'è che aveva scritto se resterà tutta la stagione in tribuna. se non dovesse andar via, invece è stato reintegrato”

Il voto assegnato dal giornalista al Milan è un 6.5: una sufficienza piena e un giudizio positivo, che però nasconde comunque qualche ombra. A frenare l'entusiasmo è stata la gestione del caso Tomori, caratterizzata a sua detto da un atteggiamento poco chiaro e contraddittorio:

Un cambio di rotta che secondo Pedullà ha macchiato la pianificazione del club, trasformando una possibile cessione in un ritorno in squadra. Un 6.5 che premia le entrate, am che suona come un richiamo sulla gestione di determinati casi.