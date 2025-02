Milan, Pedullà: “Leao? Parole che prendono in giro la gente. Gli alibi…”

"Hai il tempo senza alibi per programmare, per tagliere quelli che hanno un contratto in scadenza tra un anno". Così Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1. L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera negli studi di Sportitalia: "Le parole di Leao (LEGGI QUI): non è giusto dire che avevate la partita in mano. Se rispondi così significa che stai prendendo in giro la gente. Il Milan non aveva la partita in mano, l'ha sbloccata per un episodio".