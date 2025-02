"Il Milan va al Diavolo anche a Bologna con un'altra interpretazione a cui è difficile dare un senso logico". Così Alfredo Pedullà, giornalista, ha parlato di Bologna-Milan 2-1. L'opinionista ha analizzato la sconfitta rossonera in un video su 'YouTube': "Nel secondo tempo il Milan entra in campo molle, pigro, come squadra che non ha un perché. Una squadra che si affida ai singoli, senza avere un senso compiuto. Per quanto riguarda il campionato significa titoli di coda. Avresti dovuto vincere contro Bologna e Lazio per restare in scia. E' una squadra che non ha un perché. Non capisco perché Joao Felix sia sempre titolare, anche se non è il solo problema".