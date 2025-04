Milan, Pedullà spiazza su Jovic: e quello strano paragone con Vlahovic …

Milan, Pedullà: "Jovic è l'intruso del momento. Meglio rispetto all'illuso ..."

"Jovic e Vlahovic sono due opposti, sono agli antipodi. Come se fossimo al Polo Nord e all'equatore. Non perché Jovic ha segnato due gol, lui è un attaccante forte, lo ha sempre dimostrato. Jovic è l'intruso del momento, che sta prendendo gli interessi di un momento buio della sua carriera. Al Real Madrid si è perso dopo che ha scoperto che Benzema era un intoccabile. Alla Fiorentina va così così, lo prende il Milan quasi come se fosse un riempitivo ed è sempre stato con la valigia pronta. Ma ha saputo dare una risposta. L'intruso è quello che all'improvviso dimostra di sapere mettere in risalto delle caratteristiche che ha sempre avuto. Meglio essere intrusi che illusi. Vlahovic è in illuso che ha provato a riprendersi la Juventus e non lo ha mai fatto. L'attaccante è bravo quando fa gli assist ma soprattutto quando non si incarta, quando dimostra di avere un quid in più. 12 milioni io li do a chi mi fa 25 gol a stagione, altrimenti è un disastro".