Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pedullà: “Boniface? C’è un aspetto scandaloso. Vlahovic chiede minimo …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pedullà: “Boniface? C’è un aspetto scandaloso. Vlahovic chiede minimo …”

Milan, Pedullà: 'Boniface? C'è un aspetto scandaloso. Vlahovic chiede minimo ...'
Il giornalista Alfredo Pedullà ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, soffermandosi in particolare su Victor Boniface
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi in modo particolare sul Milan e su Victor Boniface. Ecco, dunque, le sue parole.

Milan, Pedullà fa chiarezza sulle richieste di Vlahovic: poi tuona su Boniface

Su Victor Boniface: "Ritengo scandaloso e anche poco carino anche da parte di chi fa questo mestiere dire 'quiz visite mediche'. Intanto mi faccio visitare, poi se ho qualcosa lo stabilisce il medico. Non è stato bello quello che è stato detto. Io in questi casi ritengo che sia importante seguire la cronaca".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan-Cremonese, probabili formazioni: Allegri scioglie le riserve su Modric >>>

Su Dusan Vlahovic: "Per me è una grande bugia dire che lui abbia chiesto 15 milioni alla firma. Non è una cosa che corrisponde al vero. Sta vivendo un momento molto complicato, al nuovo club lui chiederebbe minimo 7/8 milioni di euro, spalmando il contratto, ma alla firma si chiede quando si è in scadenza di contratto e lui non lo è. Quello che ha fatto David. Alla firma chiedi dei soldi, ma solo se sei in scadenza. Non mi risulta che la Juventus chieda 25 milioni, i cerini rimangono in mano alla società e ai diretti interessati eventualmente".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA