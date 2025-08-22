Su Dusan Vlahovic: "Per me è una grande bugia dire che lui abbia chiesto 15 milioni alla firma. Non è una cosa che corrisponde al vero. Sta vivendo un momento molto complicato, al nuovo club lui chiederebbe minimo 7/8 milioni di euro, spalmando il contratto, ma alla firma si chiede quando si è in scadenza di contratto e lui non lo è. Quello che ha fatto David. Alla firma chiedi dei soldi, ma solo se sei in scadenza. Non mi risulta che la Juventus chieda 25 milioni, i cerini rimangono in mano alla società e ai diretti interessati eventualmente".