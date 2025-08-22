Victor Boniface si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan, anche se ancora non è giunta la firma sul contratto. L'attaccante nigeriano, infatti, nella giornata di ieri ha 'goduto' dell'accordo trovato tra le parti in causa per il suo trasferimento dal Bayer Leverkusen al Diavolo, dopo che era stato accostato a diversi club per parecchie settimane. Venerdì 22 agosto, invece, ha vissuto il suo day 1 in rossonero, con l'arrivo in Italia in aereo e le visite mediche, tuttora in corso, presso la Clinica 'La Madonnina'. Il giocatore, inoltre, dovrebbe in seguito ottenere l'idoneità sportiva.
Calciomercato Milan, quando la firma di Boniface? Ecco cosa ci risulta | PM News
Calciomercato Milan, quando la firma di Boniface? Ecco cosa ci risulta | PM News
Victor Boniface sta vivendo la sua prima giornata da calciatore del Milan, in attesa della firma del contratto: ecco cosa ci risulta
Calciomercato Milan, ecco quando firma Boniface: a noi risulta che ... | PM News
E per quanto riguarda la firma? Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, in tal senso, Victor Boniface dovrebbe svolgere questa ultima pratica, quella più importante ai fini della buona riuscita dell'operazione, solamente nella giornata di domani, sabato 23 agosto. Da capire se questo è dovuto ai tempi ristretti di oggi o alla necessità di svolgere esami approfonditi che necessitano di una tempistica più flessibile rispetto all'ordinario. In ogni caso, non dovrebbe esserci nulla di preoccupante nello slittamento della firma al giorno successivo alle visite.
