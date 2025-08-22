Victor Boniface si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan, anche se ancora non è giunta la firma sul contratto. L'attaccante nigeriano, infatti, nella giornata di ieri ha 'goduto' dell'accordo trovato tra le parti in causa per il suo trasferimento dal Bayer Leverkusen al Diavolo, dopo che era stato accostato a diversi club per parecchie settimane. Venerdì 22 agosto, invece, ha vissuto il suo day 1 in rossonero, con l'arrivo in Italia in aereo e le visite mediche, tuttora in corso, presso la Clinica 'La Madonnina'. Il giocatore, inoltre, dovrebbe in seguito ottenere l'idoneità sportiva.