Sulle parole di Massimiliano Allegri: "Con le parole su Loftus-Cheek e Fofana mette una bella pressione ai due, poi è simpatico quando dice che spera di non fare danni. Equilibrato invece quando dice che il Milan deve prendere una velocità di crociera. Non serve uno sprint a metà campionato per poi avere una frenata dopo. Ha glissato sul problema del pubblico, dicendo che è la squadra che deve spingere il tifo. La decisione su Modric sarà presa insieme da Modric e Massimiliano Allegri partita dopo partita".
© RIPRODUZIONE RISERVATA