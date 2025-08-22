Su Victor Boniface: "Sulle qualità di Boniface nessuno dubita. È un campione, è un fuoriclasse. Quello che in questo momento preoccupa anche il Milan è la sua condizione fisica. È un giocatore che dopo tutte le critiche arrivate sta entrando nel cuore di molti tifosi, è atteso con simpatia. L'altro tema è se il Milan chiude qua. A sentire il quarto piano di casa Milan pare di sì, ma lo stesso Massimiliano Allegri parla della difesa, ma un centrale di difesa secondo me lui lo vuole. Gli manca un vice Gabbia, mentre negli altri punti è sistemato".