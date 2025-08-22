Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Pellegatti: “Boniface un fuoriclasse. Modric e Allegri decideranno insieme …”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Pellegatti: “Boniface un fuoriclasse. Modric e Allegri decideranno insieme …”

Milan, Pellegatti: 'Boniface un fuoriclasse. Modric e Allegri decideranno insieme ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, dall'arrivo di Victor Boniface alla situazione Luka Modric
Fabio Barera
Fabio Barera Redattore 

Carlo Pellegatti, giornalista e tifoso rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'ultimo video pubblicato sul proprio canale 'YouTube', soffermandosi ovviamente sul Milan, dall'arrivo di Victor Boniface al retroscena su Luka Modric. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole più interessanti.

Milan, Pellegatti svela il retroscena su Modric: e sul mercato dopo Boniface ...

Su Victor Boniface: "Sulle qualità di Boniface nessuno dubita. È un campione, è un fuoriclasse. Quello che in questo momento preoccupa anche il Milan è la sua condizione fisica. È un giocatore che dopo tutte le critiche arrivate sta entrando nel cuore di molti tifosi, è atteso con simpatia. L'altro tema è se il Milan chiude qua. A sentire il quarto piano di casa Milan pare di sì, ma lo stesso Massimiliano Allegri parla della difesa, ma un centrale di difesa secondo me lui lo vuole. Gli manca un vice Gabbia, mentre negli altri punti è sistemato".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE:  Milan, Allegri idee chiare! Le mosse sul mercato. Parole ‘pesanti’ per …

Sulle parole di Massimiliano Allegri: "Con le parole su Loftus-Cheek e Fofana mette una bella pressione ai due, poi è simpatico quando dice che spera di non fare danni. Equilibrato invece quando dice che il Milan deve prendere una velocità di crociera. Non serve uno sprint a metà campionato per poi avere una frenata dopo. Ha glissato sul problema del pubblico, dicendo che è la squadra che deve spingere il tifo. La decisione su Modric sarà presa insieme da Modric e Massimiliano Allegri partita dopo partita".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA