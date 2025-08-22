Milan, Allegri: “Modric? Gestiremo insieme al meglio l’annata”

Milan, Allegri: "Modric è meraviglioso, parla la carriera". Sulla gestione ...

Su Modric: "Non c'è bisogno di parlare tecnicamente di Modric, è meraviglioso, basta la carriera. Gioca più d'esterno che altro e d'esterno la toccano in pochi. Poi è entrato con umiltà nel gruppo. Non ha la fisicità di dieci anni fa, gestiremo insieme al meglio l'annata. Ha dato disponibilità e ha dimostrato di star bene".