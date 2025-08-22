Milan, Allegri: “Modric? Gestiremo insieme al meglio l’annata”

Milan-Cremonese, i rossoneri si preparano al debutto stagionale in Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri ha già iniziato la stagione, vincendo per 2-0 nei trentaduesimi di Coppa Italia contro il Bari. Ora spazio al campionato con la prima partita in programma domani sera a San Siro. Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato alla vigilia di Milan-Cremonese in conferenza stampa.
Su Modric: "Non c'è bisogno di parlare tecnicamente di Modric, è meraviglioso, basta la carriera. Gioca più d'esterno che altro e d'esterno la toccano in pochi. Poi è entrato con umiltà nel gruppo. Non ha la fisicità di dieci anni fa, gestiremo insieme al meglio l'annata. Ha dato disponibilità e ha dimostrato di star bene".
"Poi sta a me gestirlo usandolo al meglio. Sarà utile dentro e fuori dal campo".
