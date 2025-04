Sul calcio italiano: "Qui è completamente diverso... L'esatto opposto di come gioco io e di come giocavo a Salisburgo: pressing alto, linee alte, aggressività. Oumar Solet ha giocato con me a Salisburgo, la settimana scorsa ha segnato un gol fenomenale per l'Inter, quando ha preso palla, ha attraversato tutto, ha calciato... Semplicemente giocavamo un calcio diverso e poi arrivi qui dove è più tattico, dove non si va più avanti, ma si arretra. All'inizio è stato onestamente difficile per me, finché non ho preso la mano, ma c'è ancora molto, molto margine di miglioramento nel mio caso, per quanto riguarda quegli aspetti tattici".

"Sai, quando giocavo a Salisburgo e quando qualcuno mi prendeva, capivo perché mi prendeva. Ci surclassava e prendeva. E qui capita spesso che la squadra non ti surclassi, ma segna due gol. E poi ti chiedi: Dio, come ho fatto a perdere stasera? C'è una grande differenza qui ed è successo molte volte in questa stagione. Se siamo stati sfortunati, non lo so. Siamo in vantaggio e ci ribaltano, oppure perdiamo 0-2 e ribaltiamo il risultato sul 3-2. Un calcio completamente strano, completamente diverso".

"Addio al Milan? Il club non ha mai negoziato con nessuno" — Sulle voci di un possibile addio al Milan: "La gente scriveva quello che voleva. A proposito, ho un ottimo rapporto con i nostri media e quando c'era bisogno di qualcosa rispondevo sempre, ma in quella situazione mi sono sinceramente irritato un po', perché nessuno mi ha chiesto: 'Sta succedendo qualcosa?'. Sono state scritte cose di ogni tipo, e sinceramente non ho avuto contatti con nessun altro club. E lo stesso qui, nessuno mi ha detto: 'Dovresti andare via'. Non ho giocato e di solito dopo sette, otto o dieci partite in cui non ho giocato c'è qualche dubbio, ma in realtà non è stato così nel mio caso, ero qui e mi allenavo e non avevo offerte specifiche in mente, né il club ha negoziato con nessuno".

Sulle offerte prima di arrivare al Milan: "Beh, il Milan è stato il primo. C'erano anche club inglesi, non nominiamoli ora, che sono lì da molto tempo. Ma poi, prima dell'inizio dell'Europeo, ho sentito Zlatan Ibrahimović per la prima volta. Per caso, l'avevo visto qualche giorno prima, quando mi salutava in Svezia, e non avevo idea di essere nel mirino del Milan. Quando mi ha chiamato e quando ho visto quanto mi volevano, non ho pensato a nessun altro club. Non ho parlato con il Cholo, né con nessun altro del club. Sapevo dell'interesse tramite l'agente e altre persone, ma prima ancora avevo detto a Zlatan che volevo andare al Milan. E che in quel momento sarebbe arrivato il Real Madrid: se avessi detto di sì, non avrei potuto cambiare idea. E questo è quanto".

Milan, Pavlovic: "Ibrahimovic mi voleva ad ogni costo. A Fonseca piaceva ..." — Sul ruolo di Zlatan Ibrahimovic: "E per via di Zlatan, per via delle dimensioni di questo club, per via del campionato italiano, per tutto. Ma ho avuto diverse conversazioni con lui in cui mi ha detto che gli piace il mio carattere, che gli piace come sono e che vuole vedermi qui a qualsiasi costo. Ci si aspettava che finisse prima, ma poi abbiamo avuto un piccolo problema a Salisburgo, non è andata come doveva andare, ma alla fine, grazie a Dio, è finito tutto bene e sono arrivato qui tardi".

Sugli inizi: "Individualmente ho iniziato bene, poi è arrivata quella brutta partita contro il Liverpool... Non sono uscito dalla prima formazione, ma ho giocato tutte le altre partite. A Paulo Fonseca piaceva cambiare. Uno giocherà la Champions League, questa Serie A, questa Coppa e così via. Ora che ci ripenso, non è poi così male. Ci sono state ottime partite, ma è molto difficile per un singolo essere perfetto se la squadra non è a un buon livello come non siamo noi ora".

Pavlovic: "Al Milan una stagione estremamente negativa" — Sulla stagione del Milan: "Una stagione estremamente negativa per un club come il Milan. Abbiamo vinto quella Supercoppa quando è arrivato il nuovo allenatore. Quindi abbiamo vinto la Roma in Coppa, due partite in casa, abbiamo pareggiato con l'Inter e poi abbiamo avuto quella partita a Zagabria contro la Dinamo e con quella sconfitta per 1-2, tutto ha cambiato direzione per noi. Se avessimo vinto, ci saremmo assicurati le prime otto, non avremmo avuto quelle due partite contro il Feyenoord, saremmo stati sollevati per il campionato dove avevamo Torino, Bologna, Lazio. In casa, dobbiamo giocare tutte le partite a Zagabria, sei schiacciante, ottieni un pareggio a Zagabria. Ma è dura quando la macchina va in discesa e giocare a calcio. Ultimamente giochiamo a calcio". LEGGI ANCHE: Probabili formazioni, Udinese-Milan: rivoluzione! Due sorprese in arrivo>>>