Se da un lato l'arrivo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan ha acceso molto entusiasmo a causa della sua mentalità e stile di gioco, dall'altro porta anche dei punti interrogativi. Negli occhi dei tifosi, specialmente in Inghilterra, è ancora viva l'avventura al Manchester United: avventura durata una sola stagione e terminata con mille difficoltà. Eppure, il valore del tecnico lusitano non si discute, basti pensare all'avventura sulla panchina dello Sporting Lisbona.

Milan, le parole di Pastore: "Amorim? Stranieri sempre trattati male dal nostro calcio"

Ritornando all'esperienza sulla panchina dello Sporting,è stato in grado di spezzare l'egemonia di Porto e Benfica, due dei più importanti club portoghese. Ma quale versione vedere a SanSiro? Quella inglese o quella portoghese?

A parlare del nuovo corso rossonero è stato anche il giornalista Giuseppe Pastore che, intervenuto nell'ultima puntata di Cronache Di Spogliatoio, ha voluto analizzare i rischi di questa 'scommessa'

"In tempi normali e in tempi di quiete sarebbe anche una scelta apprezzabile. Gli stranieri sono sempre stati trattati un po' male dal nostro calcio, a meno che non fossero integrati tipo un Chivu che conosceva da tempo il campionato... Amorim non ha tutto questo tempo perché la società ha bisogno di passare dei risultati per rafforzarsi e non viceversa. Cioè, il tempo che è stato dato a Chivu sarebbe fatale per Amorim: due sconfitte nelle prime tre giornate sarebbe già un incendio. Però è un allenatore che merita una seconda chance"

Il trionfo allo Sporting

Se lo United rappresenta una macchia da cancellare, la bacheca di Amorim parla invece di situazioni vincenti. La maggioranza dei lupo successi, infatti, è legata all'epopea sulla panchina dello Sporting: nel suo palmares figurano 2 campionati portoghesi, 3 coppe di Lega e una Supercoppa di Portogallo.

La sua avventura a Lisbona, però, è iniziata nel momento più difficile: marzo 2020, in pieno lockdown per il Covid-19. Lo Sporting decide di scommettere fortemente su di lui pagando una clausola al Braga di ben 10 milioni di euro, facendo diventare Amorim il nuovo allenatore.

Rimarrà con i portoghesi fino al 2024, prima di passare, per l'appunto, al Manchester United. Amorim, però, è riuscito a riportare lo Sporting sul tetto del Portogalli, conquistando il campionato 19 anni dopo l'ultima volta.