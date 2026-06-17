Il Milan ha deciso finalmente di voltare pagina, affidano le chiavi della panchina a Ruben Amorim. Il tecnico portoghese, infatti, sarà il nuovo allenatore dei rossoneri. Il compito che lo attende a Milanello, però, sarà molto grande: rigenerare un ambiente rotto e sotto assedio dai tifosi dopo che il club ha mancato la qualificazione in Champions League.

Milan, l'analisi di Marianella

Per Amorim si tratta della classica svolta. Se da un lato c'è un Milan da risvegliare, dall'altro 'è anche una reputazione da ricostruire: dopo l'inizio positivo allo Sporting, l'esperienza negativa alha 'rovinato' la carriera del tecnico lusitano. Chi ha seguito con molta attenzione l'avvenuta inglese è stato

Il giornalista di SkySport, voce della Premier League, ha analizzato con molta attenzione la carriera del tecnico portoghese, mettendo a confronto l'esperienza in Portogallo e quella in Inghilterra:

"Amorim è un allenatore bravo, preparato e giovane con delle idee. Ha fatto benissimo con lo Sporting con un gioco offensivo e ha lanciato tanti giovani. Viene però da un'esperienza negativa al Manchester United. Ha fallito soprattutto caratterialmente: ha subito la potenza di un club importante come lo United. Bastava vedere come viveva male le partite: si muoveva avanti e indietro davanti alla panchina, trasmettendo l’agitazione alla squadra. Ha le potenzialità per redimersi, ma deve provare a dimenticare l’Old Trafford".

San Siro, possibile svolta?

Milano si sa, non è una piazza facile, e le pressioni della tifoseria rossonera si faranno sentire sin dai primi momenti. Tuttavia, la dirigenza rossonera scommette proprio sulla grande fame di rivalsa che potrebbe avere il tecnico lusitano.

Il portoghese, infatti, piace molto sia per la sua visione e stile di gioco, sia per la forte valorizzazione dei giovani, dote già dimostrata nel suo paese. Per Amorim, infatti, la ricetta è chiara: 'dimenticare' il passato e ritrovare la giusta serenità perduta in Inghilterra, dimostrando che quanto fatto allo Sporting, non è solo un 'colpo di fortuna', ma vera e propria competenza.