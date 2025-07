Milan, Pastore: 'Ricci mi ricorda Montolivo'. E sui terzini ...

"E' stata una stagione su cui buttare il sale e girare pagina completamente. Ora vedo un po' di serenità e normalità. C'è Modric. E' un Pallone D'Oro, ha giocato una cinquantina di partita nell'ultima stagione. Porta sicuramente prestigio alla Serie A e al Milan. Non giocherà sempre, ma sarà sempre presente in spogliatoio, come fu per Ibrahimovic. Agli occhi di Tare e Allegri, secondo me, è un giocatore con cui si possono fare anche discorsi importanti". Giuseppe Pastore, giornalista, ha parlato del Milan, di Ricci, Modric e non solo. Ecco le sue parole ospite del canale 'YouTube' di Carlo Pellegatti.